شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو إلى العودة للمسار السياسى لتسوية الأزمة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، فى اتصال هاتفى مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، الدعوة إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى ليبيا وحقن دماء الليبيين، كما شدد على ضرورة استكمال بقية مراحل المسار السياسى الجارى تحت رعاية الأمم المتحدة فى أقرب وقت، معتبرا أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية إلا بالحوار والتفاوض.

وأكد وزير الخارجية التونسى – فى بيان اليوم الجمعة- أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حاليا فى طرابلس وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضى إلى وضع الآليات الكفيلة بحل الخلافات بين الليبيين بعيدا عن لغة السلاح، مشددا على أن ما يجمع الفرقاء فى هذا البلد الشقيق أكثر مما يفرقهم.

ووفقا للبيان، أكد المشير خليفة حفتر حرصه على إنهاء العمل العسكرى فى عدد من مناطق ليبيا فى أقرب وقت، لافتا إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق العاصمة دون وجه حق، وأنها حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين.

Advertisements

كما عبر عن امتنانه لمواقف الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسي، من الأزمة فى ليبيا وجهوده الدؤوبة من أجل التوصل إلى حل ليبى ليبي، ولمواقف تونس الداعمة للشعب الليبي.