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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مراكب الصيادين قرب سواحل مدينتى خانيونس ورفح عدة مرات قبل أن تبدأ بملاحقتها واجبار الصيادين على مغادرة البحر.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات مستمرة على الصيادين تشمل اطلاق النار والاعتقال ومصادرة المراكب. وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

 

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