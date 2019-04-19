شكرا لقرائتكم خبر عن صور..المصريون يصطفون فى الرياض للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطف المصريون أمام مقر السفارة المصرية فى العاصمة السعودية الرياض للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء على تعديل بعض أحكام مواد الدستور، والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث فتحت سفارة مصر بالمملكة العربية السعودية أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) لاستقبال الناخبين.

وبدأ أبناء الجالية المصرية فى السعودية، منذ الصباح فى التوافد على مقر السفارة المصرية بجدة والرياض.

وتستمر عملية الاستفتاء اليوم بمقر السفارة المصرية بالرياض وجدة حتى الساعة التاسعة مساء، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية بالسعودية.



1

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

Advertisements

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



2



3



4



5



6