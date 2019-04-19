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انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد دون وقوع إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العراقية، اليوم (الجمعة)، عن انفجار عبوة ناسفة فى شمال العاصمة بغداد دون الاعلان عن وقوع ضحايا .

ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن مصدر فى الشرطة العراقية، قوله إن عبوة ناسفة انفجرت فى حى الجزائر الواقع فى منطقة الشعب شمالى العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن هذا الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث.

ويشن تنظيم "داعش" الإرهابى هجمات متفرقة بين حين وآخر فى العاصمة بغداد ، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمته عسكريا فى العراق فى شهر ديسمبر عام 2017.

 

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