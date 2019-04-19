شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد دون وقوع إصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العراقية، اليوم (الجمعة)، عن انفجار عبوة ناسفة فى شمال العاصمة بغداد دون الاعلان عن وقوع ضحايا .
ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن مصدر فى الشرطة العراقية، قوله إن عبوة ناسفة انفجرت فى حى الجزائر الواقع فى منطقة الشعب شمالى العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن هذا الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث.
ويشن تنظيم "داعش" الإرهابى هجمات متفرقة بين حين وآخر فى العاصمة بغداد ، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمته عسكريا فى العراق فى شهر ديسمبر عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.