شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة السورى يدعو المجتمع الدولى للتعاون فى إعادة إعمار بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير السياحة السورى محمد رامى رضوان مرتينى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من أجل إعادة إعمار بلاده.

وقال مرتينى - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن سوريا تحتاج إلى خبرة دولية، لأن كل الأحياء والمبانى والآثار القديمة لا تعد تراثا سوريا فحسب، بل وتراثا عالميا، وبالتالى فسوريا تحتاج إلى جهود المجتمع الدولى كله.

وأعرب الوزير السورى عن شكره لروسيا والمنظمات الأممية للمساعدة التى تقدمها فى مجال إعادة إعمار سوريا، مضيفا أن ممثلى اليونسكو يتواجدون فى سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص.

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وأعرب عن أمله فى توسيع التعاون مع كل الأطراف المعنية لتحقيق عملية إعادة الإعمار الشاملة.

وأفاد وزير السياحة السورى - فى وقت سابق - بأن المجال السياحى فى سوريا فقد نحو 50 مليار دولار بسبب النزاع العسكري، فيما توقف عمل نحو 1500 موقع سياحى فى البلاد.