شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى بالسودان يعفى مسئولين حكوميين من مناصبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان عدة قرارات يعفى بموجبها عددا من المسئولين الحكوميين بوزارت الإعلام والاتصالات والموارد المائية والكهرباء من مناصبهم، حسبما أعلنت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل.

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