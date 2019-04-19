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© REUTERS / BENOIT TESSIER
وأوضح البيان، أن بن موسى "جدد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين".
بدوره، شكر المطران أوبيتي السفيرالمغربي، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربي على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للمغرب بدعوة من الملك، واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث.
واندلع حريق مهول، يوم الاثنين الماضي، في سقف كاتدرائية نوتردام التي تعود للعصور الوسطى، واستمر نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة عربية تقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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