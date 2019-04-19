ترامب يبحث مع ولي عهد أبوظبي الدعم الأمريكي للإمارات

واشنطن / هاكان جوبور / الخليج 365 بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للإمارات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، حسب بيان نشره البيت الأبيض الأمريكي. وقال البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي تناول الدعم الأمريكي للإمارات في مجال الدفاع الوطني، وتعزيز التحالفات الإقليمية، والعقوبات المفروضة على إيران. وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضًا "مساهمات الإمارات في أسواق الطاقة العالمية، كونها مورد موثوق للنفط".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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