المجلس العسكري في السودان يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

الخرطوم / الخليج 365

أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، السفير بدرالدين عبدالله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطلعت عليه الخليج 365.

وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المخلوع عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب "الولاء السياسي وليس المهني".

ويأتي القرار بعد يومين، من إعفاء المجلس المجلس العسكري الانتقالي، النائب العام "عمر عبد السلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، "عامر إبراهيم"، في خطوة طالبت بها المعارضة أيضا، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام "البشير".

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وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، في بيان آخر، أن الإعفاء سببه إصدار وزارة الخارجية لبيان إعلامي عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري.

وأوضح كباشي، أن بيان الخارحية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان، ولم تأخذ وزارة الخارجية في هذ الموضوع رأي المجلس، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.