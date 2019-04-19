قاعدة «العديد» تضع قطر في مأزق أمام إيران

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قطر وجدت نفسها مصنفة رسميا لدى إيران برعايتها للإرهاب، إذ إن القرار البرلماني الإيراني يصنف أي داعم للقيادة المركزية الأمريكية في غرب آسيا بالمشارك في عمليات الإرهاب

يبدو أن التصنيف الإيراني لقطر بأنها دولة راعية للإرهاب سيلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران التصنيف القانوني بالإرهاب لبعض قوات الطرف الآخر العسكرية. فبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، كان رد طهران سريعًا على ذلك، إذ قرر البرلمان الإيراني وصف المتعاملين مع القيادة المركزية الأمريكية لغرب آسيا (ومقرها قاعدة العديد في قطر) بأنهم إرهابيون، وهو ما يعد تصنيفا ضمنيا للدوحة بأنها راعية للإرهاب.

وعدَّ القانون كل القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط "إرهابية"، ردا على إعلان واشنطن الذي يصنف "الحرس الثوري" الإيراني "منظمة إرهابية". ونص قرار البرلمان الإيراني، كما نشر رسميا، على دعوة الأجهزة الأمنية الإيرانية لتجميع ما تستطيعه من معلومات، فضلا عن دعوة وزارة الخارجية الإيرانية لاستخدام مكانتها

وعدَّ القانون كل القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط "إرهابية"، ردا على إعلان واشنطن الذي يصنف "الحرس الثوري" الإيراني "منظمة إرهابية". ونص قرار البرلمان الإيراني، كما نشر رسميا، على دعوة الأجهزة الأمنية الإيرانية لتجميع ما تستطيعه من معلومات، فضلا عن دعوة وزارة الخارجية الإيرانية لاستخدام مكانتها الدبلوماسية وأدواتها القانونية لإقناع الدول المضيفة للقوات الأمريكية بأن تفك هذه التعاقدات العسكرية، وهو ما وضع قطر في مأزق. فقد وجدت قطر نفسها مصنفة رسميا لدى إيران بأنها المستضيفة لمقر إرهاب القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ إن القرار البرلماني الإيراني يصنف أي دعم مالي أو فني أو لوجيستي أو تدريبي للقيادة المركزية الأمريكية في غرب آسيا، بالمشارك في عمليات الإرهاب، وفقا لـ"إرم نيوز". ويزيد من مأزق قطر جملة قرارات أبرمتها الدوحة مع طهران خلال العامين الماضيين، والتي تثير المخاوف بشأن منافذ مالية وبحرية وتجارية بين الدوحة وطهران، قد تعرض قطر لتداعيات العقوبات الأمريكية، سواء المتصلة منها بالاقتصاد، أو المرتبطة بتصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. Advertisements ويرى مراقبون أن قطر، وهي تجد نفسها الآن بين مطرقة القرارات الأمريكية وسندان قرار مجلس النواب الإيراني، مجبرة على أن تحسم موقفها ذهابًا مع خيار الالتحاق بالموقف الأمريكي والابتعاد علنًا عن التنسيق مع إيران. وتعد قاعدة "العديد" أكبر قواعد القيادة المركزية الأمريكية لغرب آسيا، والتي تعرف أيضًا باسم مطار أبو نخلة، ومقرها جنوب غرب العاصمة، الدوحة. علمًا أن القاعدة تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية. وتضم القاعدة القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية وسلاح الجو الملكي البريطاني، وتستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية، وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع للقوات الجوية الأمريكية. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام في يونيو 2017، استضافت القاعدة أكثر من 11 ألف ضابط وجندي أمريكي وأكثر من مئة طائرة تشغيلية. وتعمل قاعدة العديد حاليا كقاعدة لوجيستية ومقر قيادة للعمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق، كما توجد في المخيم القريب من السيلية منشآت عسكرية مهمة في مواقع القيادة والسيطرة والتحكم في منطقة عمليات المركز. واستثمرت كل من قطر والولايات المتحدة في بناء وتوسيع هذه المرافق منذ منتصف التسعينيات، وهي تشكل المحور الرئيسي لشبكة "سينتكوم" الجوية.

ونتيجة العمليات الجارية في العراق وأفغانستان حظيت المرافق الأمريكية والشريكة في قطر وفي أماكن أخرى باستعمال أعلى في السنوات الأخيرة، وقد تتطلب المزيد من الاستثمارات لتلبية الاحتياجات الحالية والمحتملة في المستقبل.

وخلال العام الماضي اتخذت وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، قرارا بشأن قاعدة "العديد"، حيث وضع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، حجر الأساس لمشروع توسعة قاعدة "العديد" الجوية، مؤكدا أن مشروع توسعة القاعدة يشمل بناء ثكنات سكنية ومبانٍ خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا". جاءت هذه الخطوة لتؤكد التزام قطر بتعميق العلاقات العسكرية الاستراتيجية مع أمريكا، وانطلاقا من التزام الطرفين بتطوير وتوطيد التعاون والتنسيق العملياتي العسكري بين البلدين، وهو ما يؤكد أن قطر لن تتخلى عن تلك العلاقات.

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