الان تتابع شاهد: جولة القيصر تبدأ بـ«يا كل العشق» من جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - ناصر السلمي:

برعاية الهيئة العامة للترفية والهيئة العامة للثقافة والمتمثلة في اللجنة الفنية انطلقت مساء امس الخميس ١٨ ابريل من جدة “جولة القيصر” الغنائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في عدد من مدن السعودية.

وأقيم حفل جدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتنظيم من 360 Live ودعم بنش مارك، وهو سادس حفلات “jeddah live concert ”، وقدم الحفل مذيعة mbc الاعلامية أمنية الدعيق.

واعتلى المسرح النجم كاظم الساهر على أنغام أغنية ” ياكل العشق” وهي من كلمات سعادة المستشار الشيخ تركي آل الشيخ، وتفاعل الجمهور معه بالغناء من اللحظة التي بدء فيها بالغناء.

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وقدم القيصر خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى تفاعل معها الحضور، منها اغنية ” زيديني عشقاً”، “مدرسة الحب”، “اكرهها”، و “هل عندك شكٌ”، والتي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.

وأضأ الجمهور أنوار هواتفهم ولحو بها للقيصر، وفي ختام الساهر لأي أغنية كان الجمهور يقف مصفقاً وهاتفاً بـ “الله عليك يا ابو وسام”، كما كانوا يطالبون القيصر بعدد من القصائد الغنائية، معلقا على ذلك ” انتم تريدون كله قصائد، وأنا ابغى اغير لكم شوي”.

وشكر الساهر قبل أدائه لاخر اغنية على المسرح “مدرسة الحب” الفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ حسن خالد، ثم شكر الجمهور الحاضر، معبراً عن سعادته لوجوده ومشاركتهم الغناء معه.

يذكر أن الحفل شهد عدد من الفعاليات، حيث شارك عازف القانون السعودي شادي الأزهري بوصلة موسيقية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.