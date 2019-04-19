المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف من شجع حفتر على الزحف نحو طرابلس

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© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
وتابع أن "حالة من الجمود العسكري تسود الموقف ميدانيا منذ أيام بعد النجاحات الأولى للجيش الوطني"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوفيق بين مواقف حفتر الذي يرفض وقف إطلاق النار ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الذي يرفض المشاركة في أي عملية سياسية بغياب وقف إطلاق النار والعودة إلى الخطوط القائمة قبل بدء التصعيد".
وقتل 205 أشخاص على الأقل، وأصيب 913 آخرون منذ بدء حملة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب حصيلة منظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى، قالت منظمة الهجرة الدولية، إن "عدد النازحين بلغ 25 ألفا منهم 4500 خلال 24 ساعة "وهي أكبر زيادة في عدد النازحين خلال يوم واحد"، كما أعلن مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تخصيص مليوني دولار للمساعدة الإنسانية العاجلة للمدنيين العالقين وسط المعارك "بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون الأكثر ضعفا".
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