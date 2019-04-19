الان تتابع السجن 30 عامًا لشقيق منفذ هجوم تولوز محمد المراح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكم الاستئناف بحق عبد القادر المراح بالسجن 30 عاما ودانته، خلافا لمحكمة البداية، بتهمة “التواطؤ” مع شقيقه محمد المراح في قتل سبعة أشخاص في آذار/مارس 2012.
وقد ساد صمت في قاعة الجلسة لدى تلاوة الحكم أعقبته دموع أهالي الضحايا.
وعلق إريك دوبون موريتي محامي المتهم الرئيسي “كيف يمكن الحكم بالسجن ثلاثين عاما لشخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟ هذا الحكم فاجأ جميع الأخصائيين القضائيين”، مشيرا إلى عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.
ويشكّل هذا القرار الذي اتخذ بعد مداولات استمرت اثنتي عشرة ساعة، نصرا لفريق الادعاء الذي لم يحصل على طلبه إصدار حكم بالسجن مدى الحياة لكنه انتزع الاتهام بـ”التواطؤ” مع الجرائم التي ارتكبها الإسلامي المتحدر من مدينة تولوز الفرنسية.
وقد كان الرهان الرئيسي في مرحلة الاستئناف هذه يكمن في تحديد الدور المحدد الذي أداه عبد القادر المراح قبل جرائم القتل التي نفذها شقيقه منفردا بين 11 و19 آذار/مارس 2012.
واعتبرت المحكمة أن عبد القادر المراح كان مسؤولا عن سرقة دراجة نارية استخدمها شقيقه في الاغتيالات التي نفذها وهو كان “شريكا” له في الجرائم.
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