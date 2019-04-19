تركي الحقيل... مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية

اسماء السيد - أصدر محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص السابق، تركي بن عبدالعزيز الحقيل، مساعدا للوزير لشؤون اللجان ومجالس الإدارة والعلاقات الدولية.

وكان تركي الحقيل، كان يشغل قبل تعيينه في منصبه الجديد، منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص، وقد تقلّد من قبل منصب وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الخارجية، كما عمل بوظيفة المستشار الاقتصادي الأول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكمستشار بالمجلس الاقتصادي الأعلى في الديوان الملكي، ثمّ مستشاراً في البنك الدولي.

وشغل الحقيل عدداً من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص. والحقيل حاصل على الزمالة من كلية (كينيدي) بجامعة هارفارد، وحاز شهادة الماجستير في التجارة الدولية والاقتصاد والسياسة العامة من جامعة (جورج ميسون). كما نال عدداً من الشهادات الأخرى من بعض الكليات والمعاهد العالمية، مثل: كلية لندن للأعمال، كلية الأعمال بجامعة هارفارد، وحصل أيضاً على الشهادة التنفيذية في التفاوض وإدارة الصراعات الإدارية من معهد الولايات المتحدة للسلام.