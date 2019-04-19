شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يبحث مع وزير الخارجية الإماراتى فى واشنطن الأوضاع فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد في مقر وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن العلاقات الثنائية وتطورت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وذكت قناة " الحرة " الأمريكية اليوم / الجمعة/ أن بومبيو ناقش مع بن زايد ملفات ذات اهتمام مشترك في طليعتِها الأوضاع المستجدة في ليبيا وملف اليمن والدعم الإيراني للحوثيين إلى جانب ملفات أخرى..حسبما أفادت ، كما بحث الجانبان مواصلة تشكيل التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع وزير الخارجية الإماراتى فى واشنطن الأوضاع فى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.