شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يبحث مع ولى عهد أبوظبى أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض، فى بيان إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا يوم الخميس، مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف البيان، أن الزعيمين بحثا دعم واشنطن المستمر "للدفاع الوطنى الإماراتى، وتعزيز التحالفات فى المنطقة، وتأثير العقوبات الشديدة التى تفرضها الإدارة على إيران".

وقال البيان "تحدثا أيضا عن مساهمات الإمارات فى أسواق الطاقة العالمية باعتبارها موردا موثوقا به للنفط".