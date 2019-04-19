شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين على سفارة مصر فى الكويت للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الناخبون في التوافد على مقر السفارة المصرية لدى الكويت؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستبدأ عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين في الخارج اعتبارا من اليوم /الجمعة/ وحتى يوم /الأحد/ المقبل.

وحرص سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، على التواجد مبكرا في مقر السفارة؛ للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التصويت، وضمان سيرها وفقا لخطة العمل الموضوعة؛ حيث تفقد الخيمة مكيفة الهواء، والتي تم تشييدها أمام السور الملاصق لمقر السفارة، لاستيعاب حركة دخول وخروج الناخبين، وحمايتهم من أشعة الشمس، وكذلك المقر الانتخابي الموجود داخل السفارة.

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كما حرص القوني على تفقد المسارات المخصصة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي حرصت السفارة على توفيرها، لضمان قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.



وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني قد أعلن - في مؤتمر صحفي عقده /الأربعاء/ الماضي - الانتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن السفارة وفرت بالتنسيق مع أبناء الجالية المتطوعين، وعدد من الشركات الكويتية التي يعمل بها أعداد كبيرة من أبناء الجالية، 50 حافلة لنقل الناخبين من 17 نقطة تجمع في جميع أنحاء الكويت، إلى السفارة للادلاء بأصواتهم؛ وذلك على مدار أيام الاقتراع الثلاثة.



وأوضح أنه تم التنسيق مع السلطات الكويتية، للسماح لهم بالانتظار في منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، مع توفير حافلات ترددية لنقل الناخبين من "الجزيرة الخضراء" إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، وإعادتهم - مرة أخرى - إلى "الجزيرة الخضراء"؛ وذلك لصعوبة دخول جميع الناخبين الى حى السفارات فى آن واحد من جانب، وتوفير مشقة الزحام عليهم من جانب آخر، مع تواجد متطوعين من أبناء الجالية المصرية بالكويت، بمنطقة (الجزيرة الخضراء)، لتنظيم حركة الحافلات منها الى السفارة والعكس، بينما سيسمح للناخبين المترجلين، بالدخول مباشرة الى السفارة عبر البوابة المجاورة لمقرها.