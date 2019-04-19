كي يعود إلى حضن الوطن... مستثمر سوري: نعمل على تطبيق تجربة القرم في الجولان

وتضع الفعاليات السورية عينها على عدد من المشاريع الاستثمارية في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الروس للاستثمار في سوريا، وفتح مجالات جديدة من التعاون السوري الروسي المشترك.

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‏‏وحول ذلك تحدث إياد حسن ‏عضو مجلس الأعمال السوري الروسي ورئيس وفد رجال الأعمال السوري المشارك في مؤتمر يالطا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقال: "‏المؤتمر مهم جدا بالنسبة لسوريا، ويأتي لكسر الحظر الجائر على الشعب الروسي في القرم، والذي نعاني من مثله في سوريا، من قبل نفس البلدان، ونقف مع شعب القرم لكوننا نملك نفس القضية، ونرزح تحت ظلم القوى الاقتصادية الكبرى.

‏وأعرب رجل الأعمال السوري عن تفاؤله بنتائج أعمال المؤتمر، ‏خصوصا بعد تلاقي ردود فعل إيجابية من قبل الجانب الروسي، من حيث تسهيل بعض الأمور التي كانت تقف عائقا في وجه الاستثمار، ‏ويضيف: نتمنى من الجانب الروسي تسريع عملية تعديل القوانين، من أجل المباشرة في الاستثمار وتطبيق المعاهدات السابقة، فنحن كرجال أعمال مهتمون جدا بترسيخ هذه المعاهدات على أرض الواقع، وتنفيذ عدة مشاريع إنمائية واستثماريه.

‏وكشف الحسن عن دافعه للاستثمار في القرم، ‏حيث أن القرم يشبه بشكل كبير الجولان المحتل، ويوضح: "عندما وطئت قدمي أرض القرم ذات الشبه الكبير بأرض الجولان، لذلك نحن سندعم الشعب الروسي في القرم، لأنه استطاع أن يقرر مصيره وبالرغم من أنف قوى الظلام في العالم، وعاد إلى حضن وطنه الأم روسيا، ونحن اليوم نعمل على أن تطبق هذه التجربة في الجولان، وأن تدعم روسيا هذه المبادرة لتقرير مصير شعبنا في الجولان، والرجوع إلى حضن الوطن الأم سوريا، وخروجه من تحت الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نحن دائما نتعاطف مع الدول والشعوب التي تتشابه مع قضايانا، كما أن هناك منحى آخر، حيث أن القرم بلد يمتلك كافة المقومات للاستثمار، وأنا أتمنى أن يكون لنا الحصة الأكبر في هذه الاستثمارات.