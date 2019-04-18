دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Zenfone Live L2 ينطلق من ASUS بشاشة 5.5 إنش بجودة عرض HD بلس ظهر على التقنية بلا حدود.

هاتف Zenfone Live L2 هو أحدث إصدار من هواتف ASUS منخفضة التكلفة، يأتي بشاشة 5.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما ينطلق بألوان متدرجة.

يزدحم شهر أبريل بالكثير من الإعلانات عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، وأحدث الإعلانات اليوم من Asus لهاتفها منخفض التكلفة Zenfone Live L2.

ويأتي الهاتف بشاشة مميزة بحجم 5.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما يتميز بأبعاد 18:9 حيث تشغل الشاشة نسبة 82.3% من إطار الهاتف، كما ينطلق الهاتف بإختيارين في السعة التخزينية بين 16 و32 جيجا بايت، على أن ينطلق كل نموذج برقاقة معالج مختلفة.

ومن المقرر أن يضم النموذج المميز بسعة تخزين 16 جيجا بايت رقاقة معالج Snapdragon 425 مع كرت شاشة Adreno 308، بينما يضم النموذج المميز بسعة تخزين 32 جيجا بايت برقاقة معالج Snapdragon 430 مع كرت شاشة Adreno 505، بينما لا تتغير الذاكرة العشوائية في كلا النموذجين، حيث يأتي بذاكرة 2 جيجا بايت رام.

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ويتميز هاتف Zenfone Live L2 بألوان متدرجة من الأسود أو الأحمر، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 وفلاش LED.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh مع نظام تشغيل Android Oreo وواجهة ZenUI 5، كما ينطلق Zenfone Live L2 لاحقاً إلى كلاً من أسواق الولايات المتحدة، كندا، بلغاريا إلى جانب أوكرانيا.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Zenfone Live L2 ينطلق من ASUS بشاشة 5.5 إنش بجودة عرض HD بلس ظهر على التقنية بلا حدود.