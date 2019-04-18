الإمارات تستقطب 2000 مليونير في عام واحد

وصنف التقرير الصادر، اليوم الخميس، مدينة دبي في مقدمة المدن العالمية التي اجتذبت أكثر من 1000 مليونير في العام ذاته، متفوقة في ذلك على مدن كبرى مثل: لوس أنجلوس، وميلبورن، وميامي، ونيويورك، وسان فرانسيسكو وسيدني. كما نقلت وكالة "بترا" عن بنك "آفروآسيا" للعام 2019.
ووصف التقرير دبي بأنها المركز المالي الأكبر والأبرز في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنها تتمتع بعدة مميزات من أهمها مستوى الأمان والاستقرار الكبيرين اللذين جعلاها أكثر المدن أمنا على مستوى المنطقة.
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أظهرت بيانات رسمية نشرت، في وقت سابق، أن عدد السياح الذين أمضوا ليلة واحدة في دبي، المركز السياحي بمنطقة الخليج، بلغ 15.92 مليون في عام 2018 بزيادة 0.8% عن عام 2017، مع ارتفاع عدد السياح الصينيين 12 بالمئة، وارتفع عدد الزائرين القادمين من نيجيريا بنسبة 36 بالمئة.
أنفقت دبي مليارات الدولارات لجذب السياح الأجانب، ويوجد بها برج خليفة أطول ناطحة سحاب في العالم.
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