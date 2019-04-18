ونشر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، بيانا نشرته وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، جاء فيه أنه أمر بإلقاء القبض على مجموعة من القيادات العسكرية الليبية، على رأسها المشير حفتر.
وتعزى أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر وعدد من أركان قواته العسكرية، إلى واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة نفسها، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص البيان، أو الأمر العسكري.
وفي السياق نفسه، أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية، بدعوى دعم فرنسا للمشير حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام العسكري في طرابلس يأمر بالقبض على حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.