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القاهرة — سبوتنيك. وقالت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، إن الموافقة "بعد دراسة طلبات بعض التجار في المناطق غير المحررة لمنحهم استثناءات لا تخل بأهداف القرار 75 وآلياته التنفيذية تقديرا لظروفهم وظروف المواطنين في تلك المناطق".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأشار إلى "أن تنفيذ القرار رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، كشف الغطاء عن إتباع الحوثيين منهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي يتسببون فيها ويصطنعونها".
واتهم البيان "الحوثيين بتعزيز نشاط السوق السوداء التي يديرونها بكمية الوقود المتبقية لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، ومنع التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وطالبت "المجتمع الدولي إلى التعاون مع الحكومة في توريد وبيع وتوزيع الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين وبما يضمن إيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني إلى اليمن، أو حصول الحوثيين على الدعم الإيراني من خلالها".
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الأسبوعين الماضيين أزمة وقود خانقة، ووصل سعر جالون 20 لترا إلى 20 ألف ريال "40 دولارا"، وأرجعت الجماعة الأزمة إلى قيام قوات التحالف العربي باحتجاز 10 سفن نفطية حاصلة على تصاريح من الأمم المتحدة، ومنعها من التوجه إلى ميناء الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية توافق على دخول 4 شحنات مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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