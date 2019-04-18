واشنطن: ندعم الانتقال السلمي والديمقراطي بالسوادن

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس، دعم الانتقال السلمي والديمقراطي في السودان تحت قيادة مدنية.

وأكدت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تصنيفها للسودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يزال "ساري المفعول".

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تدعم الانتقال إلى سودان سلمية وديمقراطية وبقيادة مدنية تمثل تنوع المجتمع السوداني".

وأضاف أن "إرادة الشعب السوادني واضحة، حان الوقت للتحرك صوب حكومة انتقالية شاملة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وورد في البيان أيضًا أن الولايات المتحدة ترحب بقرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجول في الخرطوم.

وتابع: "الولايات المتحدة تواصل إلى جانب شركائنا الدوليين التأكيد مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وغيره من الجماعات المسلحة، على الحاجة إلى ضبط النفس وتجنب الصراع والالتزام بحماية الشعب السوداني".

Advertisements

وختم البيان بالقول إن "تصنيف السوادن كدولة راعية للإرهاب ما يزال ساري المفعول، ويتم تعليق مناقشات المرحلة الثانية".

وقال إن واشنطن "ستواصل انتهاج سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث على الأرض وتصرفات السلطات الانتقالية".

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

يشار أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفعت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997.

لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.