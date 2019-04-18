سفير ليبيا لدى تركيا: يستحيل على حفتر السيطرة على طرابلس

- حكومة الوفاق تمتلك القوة الكافية لصد هجوم قوات حفتر

- حفتر عزز قواته بمجموعات إرهابية شرقي ليبيا

- تم محو ديكتاتور (القذافي) ولكن خرج ديكتاتور آخر وهو الجنرال حفتر

- نثمّن موقف تركيا حيال ليبيا ونعلم أنها تقف على مسافة واحدة من كافة الشرائح الليبية

أنقرة/ الخليج 365



شدّد السفير الليبي لدى تركيا عبد الرزاق مختار عبد القادر، الخميس، على أنه من المستحيل على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، السيطرة على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بندوة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان، نظمها معهد التفكير الاستراتيجي، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال السفير عبد القادر، إن "حكومة الوفاق الوطني (الليبية المعترف بها دوليا) تمتلك القوة الكافية، ولذلك من الاستحالة سقوط طرابلس".



وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، لكنها شهدت مقاومة شديدة من قوات الوفاق مما أدى إلى تراجعها في عدة محاور.



وأشار عبد القادر، إلى أن تركيا ودول العالم دعموا، عقب الربيع العربي، إنهاء ديكتاتورية (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي (1969-2011)".



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وتابع: "تم محو ديكتاتور؛ ولكن خرج ديكتاتور آخر وهو الجنرال حفتر".



وأوضح عبد القادر، أن حفتر "عزز قواته بمجموعات إرهابية شرقي ليبيا".



ووفق السفير الليبي، فإن الأمم المتحدة "أبدت أداء ضعيفا حول الشأن الليبي".



وأضاف "الأمم المتحدة لم تستطع إنتاج الحلول للاشتباكات في فلسطين والعراق وسوريا ورواندا واليمن".



وثمّن عبد القادر، الموقف التركي حيال بلاده، قائلا "نعلم أن تركيا تقف على مسافة واحدة من كافة الشرائح الليبية".

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، في الشرق الليبي.‎

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