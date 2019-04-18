"الجهاد الإسلامي" تدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة "صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد الخليج 365

دعت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الخميس، إلى تشكيل جبهة عربية لرفض ومواجهة "صفقة القرن" الأمريكية .

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مكتب الحركة في قطاع غزة، عقب لقاء سياسي تشاوري بمشاركة عدد من القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الفلسطينية.

وقالت الحركة: "نرفض اختصار قيام الدولة الفلسطينية في قطاع غزة فقط، أو بدون غزة، مهما كلّف ذلك من ثمن، ورفض أي أفكار من قبيل فكرة الوطن البديل أو الأرض البديلة".

وأضافت: "الاعتراف بإسرائيل تهديد للهوية ووجود العالم العربي والإسلامي، فالتطبيع أداة لتمرير صفقة القرن ونهب الثروات وتعميق الانقسام المذهبي والطائفي بالأمة، وخلق عداءات داخلية بين دول وشعوب الأمة".

وتابعت: "نرفض أي مقترحات تمس بوحدة الأراضي العربية، والحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية لمواجهة التداعيات الخطيرة لـصفقة القرن التي تستهدف تمزيق وتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها وفق الرؤية الاستعمارية الأمريكية".

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والأربعاء، قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، إن "صفقة القرن ستعلن بعد شهر رمضان".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن كوشنر المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط قوله إن "مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ودعت الحركة "لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل انتخاب قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات واعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل".

كما طالبت بـ "تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة 2005 وباقي الاتفاقات، بما يضمن مشاركة الكل الوطني في المنظمة".

وفي وقت سابق، دعت حركة "حماس"، في بيان عقب ذات اللقاء، إلى تجاوز التباينات الداخلية، والشروع في صياغة خطة وطنية موحدة، تعدها جميع الفصائل الفلسطينية والمكونات والشرائح المجتمعية.

وتعثرت المصالحة الفلسطينية، منذ عدة شهور، إثر نشوب خلافات عميقة بين "فتح"، و"حماس"، حول تفسير بنود اتفاق وقعته الحركتان بالقاهرة في أكتوبر/تشرين أول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.