مركز تأهيل تشيكي للجمعية الخيرية الصحية “عناية “

صحيفة الخليج الإلكترونية ‎‫ وقعت جمعية عناية مذكرة تعاون تشمل دراسة افتتاح مركز تأهيلي تشيكي يستضيف فيه حالات صحية مختلفة يُعتبر التأهيل لها من أهم مراحل العلاج والتحسن , واستدامة لجانب المسؤولية الإجتماعية من الشركة المشغلة وجمعية عناية , سيكون المركز لأصحاب الدخول المحدود اضافة الى تعزيز العمل الإنساني الخيري وهو أحد اهم اهداف الشركة المشغلة و ضمن المنهجية التشيكية في برامج التأهيل . ‬

‎‫وتُعتبر هي ‬احد الاساليب المرموقه للعلاج الطبيعي بالعالم‫.

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