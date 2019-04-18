المرور يوضح.. هل القيادة برخصة منتهية الصلاحية يعد مخالفة؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، السائقين من القيادة برخصة صلاحيتها منتهية، حيث أكدت أن ذلك يعد مخالفة مرورية.
وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “احرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية حتى لا تتعرض للغرامة”.
وفي وقت سابق أكدت المرور على ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية، وهي إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة، والإرشادات التحذيرية والإشارات الإرشادية، الإرشاد التنظيمية.
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