العثور على مقيم مشنوقاً بـ #القنفذة

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت شرطة محافظة القنفذة التحقيق، في العثور على مقيم مشنوقاً بحبل حول عنقه حتى فارق الحياة داخل دورة مياه بمقر سكنه.
وكان مقيم قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة، يفيد فيه بالعثور على شخص متوفى مربوطاً عنقه بحبل بأعلى سقف دورة مياه داخل سكن عمال حتى فارق الحياة.
وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية للموقع للمعاينة، ووجدت وافداً من الجنسية الهندية معلقاً بعنقه؛ ما أدى إلى وفاته، فيما تم رفع الآثار والأدلة ومباشرة التحقيق.
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