“محمد أحمد شار” في ذمة الله

ابها

انتقل مساء أمس إلى رحمه الله تعالى “محمد احمد شار ” بعد معاناة طويله مع المرض .

صحيفة الخليج التي ألمها الخبر تتقدم بالتعازي لاسرة المتوفي ولأقاربه ومحبيه . وخاصه الاستاذ سعيد شار مساعد مدير مكتب التعليم بوسط ابها ، وابنه المعلم بتعليم عسير الاستاذ عبدالرحمن محمد شار ، ونسأل الله له الرحمه والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.