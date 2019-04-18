“محمد أحمد شار” في ذمة الله

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ابها
انتقل مساء أمس إلى رحمه الله تعالى “محمد احمد شار ” بعد معاناة طويله مع المرض .
صحيفة الخليج التي ألمها الخبر تتقدم بالتعازي لاسرة المتوفي ولأقاربه ومحبيه . وخاصه الاستاذ سعيد شار مساعد مدير مكتب التعليم بوسط ابها ، وابنه المعلم بتعليم عسير الاستاذ عبدالرحمن محمد شار ، ونسأل الله له الرحمه والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.
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