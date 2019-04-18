بالصور…التصوير الفتوغرافي علماً يدرس في أرقى الجامعات

الخليج - سلمى القحطاني

في الفترة الاخيرة بدأت تظهر للعديد من المتابعين انواع عديده من الفنون التشكيلية وذلك في ظل الاهتمام الاعلامي بالفنون التشكيلية

وقد أوضح المصور ناجي لصحيفة الخليج الالكترونية أن فن التصوير الفوتوغرافي هو ليس فن بحد ذاته بل اصبح أيضاً علماً يدرس اساسياته وانواعه في اعرق الجامعات العالمية وفنياً لا يقل دوراً عن باقي الفنون من خلال إيصال جمال الصور الطبيعية أو الإنسانية او اي نوع من انواع التصوير وأحياناً صورة توصل رسالة أبلغ من الكلام .

وبين “ناجي” علاقته بالفن التشكيلي بانها علاقة وثيقة جداً حيث أن التصوير الفوتوغرافي خرج من رحم الفن التشكيلي وان من ساهم في تطور صناعة الكاميرا في الغرف المظلمة قديماً هم الرسامون لتسهل لهم عملية الرسم.

فيما أوضحت الفنانه “فاطمة الشهري” أنه كان يُعرف الفن التشكيلي قديماً بالفن المرئي،

وأضافت “الشهري” أنه تم العثور على لوحات لشخصيّات بشرية توجد في مقابر مصر القديمة،. بمعنى الرسم كان من أهم الوسائل لتوثيق اي معلومة او تاريخ… خلاف ذالك بعض الأعمال لفنانين عالميين وصلت اعمالهم للعالم ومدارسهم المختلفه الفن التشكيلي بحر من الإبداع وبكل ريشة يبدع في إظهار ما بداخله من معاناة او فرح او توصيل فكر.. أما التصوير الفوتوغرافي

يقوم المصور بإعادة إسقاط المشهد أمامه على وسط يمكن من خلاله إعادة تمثيل المشهد فيما بعد. … ويسمى التصوير الضوئي أيضًا

وبينت ان الاختلاف بين الأمرين شاسع.. التقاط منظر من زاوية او من ارتفاع وتعريضه للفترة وتحسين الصورة هي إبداع المصور في إخراج صورة نادرة او تجذب الأنظار هو أيضا فن ولكن فن لا يقارن بفن الريشة والألوان والابداع التشكيلي.

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