شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يتيح مشروعين جديدين للحجز في الدمام وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان اليوم الأربعاء مشروعين سكنيين جديدين للفلل والتاون هاوس ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقتي الشرقية وتبوك، ليسهم هذان المشروعان في توفير أكثر من 1500 وحدة سكنية تحت الإنشاء.

ودعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين المرشحين في تلك المناطق والراغبين في التملك إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع، أو استكمال إجراءات الحجز عبر نظام الحجز الإلكتروني في تطبيق سكني والموقع الإلكتروني https://rep.sakani.housing.sa/beneficiary – login.

ويقع مشروع “سدين” في حاضرة الدمام ويوفر 997 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، على مساحة إجمالية 1,452,560 متراً مربعاً، فيما تصل مساحة الوحدة السكنية إلى 381 متراً مربعاً، وتبدأ أسعاره الوحدات من 510 آلاف ريال وبأقساط شهرية تبدأ من (1700 ريال)، وتتوفر في المشروع كامل الخدمات التي تتوافق مع معايير جودة الحياة من حدائق عامة ومساحات خضراء وملاعب للأطفال ومواقع مخصصة للمدارس ومسجدين، بالإضافة إلى المرافق تجارية، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

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أما المشروع الثاني في منطقة تبوك “درة المدائن”، فيقع على مساحة إجمالية تبلغ 497,964 متراً مربعاً، ويضم 504 وحدات سكنية من نوع فيلا، وتبدأ أسعار الوحدات من 677,137 ريالاً، بقسط شهري يبدأ من (2257 ريالاً) وحدات تتراوح مساحتها الكاملة ما بين 276 – 658 متراً مربعاً للفيلا، ويضم المشروع عدداً من المساجد والحدائق ومركزاً ثقافياً وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وأخرى للجهات الحكومية.

وأكَّد برنامج “سكني” أن هذه المشاريع التي تتميز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتأتي هذه المشاريع امتداداً لنحو 71 مشروعاً أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، مشدداً على الالتزام بتسليم هذه المشاريع للمستفيدين وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

من جهته، أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على سعي برنامج “سكني” إلى توفير مزيدٍ من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملُّك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، مبيناً أن البرنامج سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: “هناك نحو 46 مشروعاً تتواصل عمليات البناء فيها تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء كانت فللاً أو شققاً أو تاون هاوس، لافتاً إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، التي تشمل الحصول على أراضٍ مجانية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية من السوق، أو ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، وتشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدُّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تسريع التملُّك وتقليص فترات الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.