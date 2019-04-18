شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتهم طبيباً بالتسبب في وفاة طفله بـ«جازان».. و«الصحة» تحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

اتهم مواطن في جازان طبيبًا، يعمل في أحد المستشفيات الخاصة، بالتسبب في وفاة جنين بسبب الإهمال؛ وذلك بعد أن التف الحبل السري حول رقبته.

وأوضح الوالد في شكواه، أنه على الرغم من كشف الأشعة ذلك في الشهر السابع، وعدم تعامله مع الحالة، ومواصلته الطمأنة بأن الأمر طبيعي حتى وفاته.‏‫

وقالت صحة جازان إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق حسب المنصوص عليه في نظام مزاولة المهن الصحية للنظر في دعوى المواطن، والبت فيها بوجود خطأ طبي من عدمه.