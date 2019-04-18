شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر عدد من القرى بمحافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى بدعم من قوات التحالف العربى اليوم/الخميس/ من تحرير عدد من القرى بمديرية عبس بمحافظة حجة عقب اشتباكات مع المليشيا الحوثية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ عن مصدر عسكرى قوله " إن قوات الجيش نفذت هجوما مباغتاً على مواقع المليشيا، تمكنت خلاله من تحرير قرى ووادى حبل المحاذى لمرسى حبل بالكامل والبالغ مساحتها نحو 20 كم، بالإضافة إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فى العتاد والأفراد.
وأوضح المصدر إلى أن العملية جاءت فى إطار العمليات العسكرية التى بدأتها المنطقة العسكرية الخامسة نهاية مارس الماضي، لتحرير مديرية عبس من قبضة المليشيا.
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