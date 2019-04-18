شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تشيد بقرار السودان الإفراج عن المعتقلين السياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية الأمريكي بقرار المجلس العسكري الانتقالي السوداني الخاص بإلغاء حظر التجوال في البلاد.

وأشادت الخارجية الأمريكية -في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس- بقرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وشددت على أن واشنطن تدعم الانتقال السلمي والديمقراطي بقيادة مدنية في السودان.

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