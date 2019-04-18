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القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع لقوات الجيش في جبهة مقبنة غرب تعز.
© REUTERS / Khaled Abdullah
من جهة ثانية، أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، إحباط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" في مديرية مقبنة غرب تعز.
وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن"الحوثيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع في منطقة قهبان وجبل المرجحة بمديرية مقبنة".
وأكد "إفشال قوات الجيش محاولة الحوثيين وتكبيدهم سبعة قتلى وعددا من الجرحى".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن السيطرة على 4 مواقع غرب تعز… والجيش ينفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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