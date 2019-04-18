المبعوث الدولي: أطراف حرب اليمن لم تتفق بعد بشأن نشر قوات في الحديدة بعد الانسحاب

أفادت وكالة "رويترز" أن المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، قال إن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع، وذلك في خطوة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

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وذكر المسؤول الأممي أنه تلقى، يوم الأحد، موافقة رسمية من الحكومة اليمنية ، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات، مضيفا أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، صرح أمس الأربعاء أن الحوثيين قاموا بحفر 750 خندقا في مدينة الحديدة اليمنية منذ بداية الأزمة فيها.

وقال اليماني لوكالة "سبوتنيك": "صور الأقمار الصناعية تقول بأنه مع بداية الأزمة في الحديدة تم التوصل إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت صور الستالايت (الأقمار الصناعية) تشير إلى وجود 70 خندقا واليوم مدينة الحديدة فيها أكثر من 750 خندقا".