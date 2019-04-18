المغرب: إصابة مشجعَين وعناصر أمن بأعمال شغب في مباراة بين الجيش الملكي ونهضة بركان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحداث الشغب تتكرر في الملاعب المغربية

أسفرت أحداث شغب شهدتها مباراة في الدوري المغربي لكرة القدم مساء الأربعاء بين فريقي الجيش الملكي ونهضة بركان بالرباط عن إصابة 32 عنصرا من قوات الأمن ومشجعَين اثنين، وإيقاف عدد من المشتبه بتورطهم فيها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

واندلعت هذه الأحداث في اللحظات الأخيرة لمباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين، حين أقدم "بعض مشجعي الجيش الملكي على اقتلاع الكراسي وإلحاق خسائر مادية بمرافق المركب الرياضي مولاي عبد الله، ورشق عناصر القوات العمومية بالحجارة والشهب الاصطناعية مع محاولة ولوج رقعة الملعب"، بحسب ما نقلت الوكالة عن السلطات المحلية.

وكانت النتيجة متعادلة بين الفريقين 1-1.

توقيف 65 شخصا على خلفية أحداث شغب شهدتها مباراة لكرة القدم

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وأوضح المصدر أن المصابين "تعرضوا لإصابات جسدية مختلفة" نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن القوات العمومية تدخلت لإعادة الهدوء وضبط العناصر المحدثة للشغب.

وتتكرر أحداث الشغب في الملاعب المغربية من حين إلى آخر. فقد أوقف نحو أربعين شخصا في شباط/فبراير للاشتباه في تورطهم بأعمال شغب بوجدة (شرق). فيما أسفرت أحداث مماثلة مطلع آذار/مارس بالرباط عن إيقاف نحو 20 مشجعا.

وسبق أن قتل مشجعان في آذار/مارس 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعامل السلطات بحزم كبير في مكافحة آفة الشغب.