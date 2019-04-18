السعودية والعراق وعلاقات الـ40 عامًا.. أين تقف إيران؟

التقى عبد المهدي، خلال الزيارة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتمّ أيضًا على هامشها عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
حرب الخليج الأولى 1980 – 1988
دعمّت المملكة وباقي دول الخليج ماليًّا، العراق في حربه ضد إيران، بعيد أشهر من نجاح المؤسسة الدينية الشيعية (الثورة الإسلامية الإيرانية) في الإطاحة بالنظام الإيراني القائم آنذاك، وإرغام الشاه محمد رضا بهلوي على ترك الحكم، حيث كانت شعارات تصدير الثورة الإيرانية إلى باقي الدول العربية تقض مضاجع الحكومات الخليجية المحاذية جغرافيًّا لإيران.
حرب الخليج الثانية 1990 – 2003
بداية النفوذ الإيراني (2003 - ...)
مع اجتثاث كامل مكونات وقيادات نظام صدام حسين، بدأت مرحلة جديدة تقاسمت فيها واشنطن وطهران دفة الشأن العراقي، استثمرت إيران كثيرًا بحلفائها من الزعماء "الشيعة" الذين منحتهم واشنطن فرص السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة، قبل أن تميل الكفة تدريجيًّا منذ العام 2010 إلى انكفاء أمريكي وزيادة نفوذ إيراني، حتى تمكَّنت طهران من ملء الفراغ - بالكامل عقب الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية عام 2011، تجلت أولى نتائجه في التجديد لرجل إيران نوري المالكي في رئاسة الحكومة (2006– 2014) لولاية ثانية.
مرحلة العبادي (2014-2018)
واتخذت الرياض خطوات عملية لتعزيز وتنشيط العلاقات مع العراق بعدما ظلت مُجمدة طوال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما بدا بافتتاح منفذ عرعر الحدودي في أغسطس 2017، وإعادة تشغيل خط الملاحة الجوي، وحطت أول طائرة ركاب سعودية في مطار بغداد في 18 أكتوبر بعد 27 عامًا من إغلاقه.
عادل عبد المهدي (2018 - ...)
في 13 مارس الماضي، أجرى وفد رسمي سعودي برئاسة وزير التجارة والاقتصاد ماجد القصبي زيارة لبغداد، شارك فيها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ونحو 100 شخصية أخرى لبحث أفق تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي، وتم خلالها الإعلان عن منحة قدرها مليار دولار سيقدمها المالك السعودي لبناء مدينة رياضية في العراق والإعلان عن 13 اتفاقية جاهزة للتوقيع، وأنّ العمل في معبر عرعر الحدودي البري الذي يربط البلدين سيكتمل في غضون ستة أشهر، وجاء تصادف زيارة الوفد ضمن توقيت يصعب تجاهله، مع آخر يوم من زيارة الرئيس الإيراني للعراق.
وتضيف الشبكة: "اليوم حين يستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على رأس وفد يضم أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًّا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص، فإنَّ ثمة مؤشرات على رغبة خجولة لدى بغداد للابتعاد التدريجي عن طهران، وبخاصةً مع اشتد وقع تنامي الاحتجاجات الاشعبية ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق، والضغوطات الدولية بشأن استخدام العراق منطلقًا لإرسال أو تدريب فصائل عسكرية متطرفة تشارك في نزاعات إقليمية، والأهم محاولة تلافي عقوبات أمريكية مشددة ما فتئت تلوّح بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجاه أي جهة كانت تعمل على اختراق الحظر المشدد على النظام الإيراني".
ضائقة العراق في صراع الرياض وطهران
تأتي الزيارة الحالية لعادل عبد المهدي للسعودية كاختبار جدي لسياسة النأي بالنفس التي تقول بغداد إنها ملتزمة بها تجاه أزمات وصراعات المنطقة، ويجد عبد المهدي نفسه في موقع صعب كونه من جهة يرغب بتثبيت اقترابه من الفضاء العربي وإظهار الاعتدال في سياسات بلاده، ومن جهة أخرى لا يستطيع كثيرًا الصدام مع حلفاء إيران ونفوذها في بلاده.
وترى طهران في العراق الساحة والذراع الأقوى بين فضاء حلفائها ليس فقط عسكريًّا وأمنيًّا بل أيضًا اقتصاديًّا كونه قد يساعد في تخفيف ضغط العقوبات الأمريكية عليها، كزبون للغاز والكهرباء وطريق لتأمين العملات الصعبة، وتسويق باقي منتجاتها.
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