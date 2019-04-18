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«إحداهما غير معلنة».. رسالتان من خادم الحرمين للسيسي وملك الأردن

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت ، اليوم الخميس، أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعث برسالتين، إحداهما إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، والثانية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، سلّم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، رسالة الملك سلمان خلال استقبال الملك عبدالله الثاني له في قصر الحسينية بالأردن.

 

ولم توضح الوكالة، ما تضمنته الرسالة، إلا أنها ذكرت بأن المسؤول السعودي بحث مع الملك عبد الله "تعزيز عمق العلاقات بما يخدم القضايا العربية والإسلامية".

 

ووفق "واس"، وبيان للرئاسة المصرية، سلّم قطان، وعصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الخميس، رسالة الملك للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وحسب الوكالة، تضمّنت الرسالة تأكيد متانة العلاقات، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

 

بينما نقل بيان الرئاسة المصرية، عن السيسي، تأكيده بأن "العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيّما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

 

وتشهد المنطقة احتجاجات شعبية وصراعات مسلحة، وسط ترقب ومحاولات لحلحلة الأزمات عبر حلول سياسية لم يكتب لها النجاح بعد، لاسيما في سوريا واليمن وليبيا. 

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