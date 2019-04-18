بيان من "الصحة الكويتية" بشأن سرقة أعضاء مصري متوفى

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وقالت الوزارة إن "مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة وتسيء للخدمات الصحية ولسمعة الكويت".
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وكانت صحيفة "الوطن" المصرية، ذكرت أن المتوفى مصري الجنسية، والذي سرقت أعضاءه في منطقة الصباح الصحية.
وشددت وزارة الصحة الكويتية في بيانها، على احترامها والتزامها بالقانون الكويتي لزراعة الأعضاء وجميع القوانين الدولية لمنع الإتجار بالأعضاء.
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