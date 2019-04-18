أفادت وكالة "رويترز" أن المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث اليوم الخميس قال إن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع وذلك في خطوة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.
وذكر المسؤول الأممي أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة اليمنية ، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات مضيفا أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الدولي: أطراف حرب اليمن لم تتفق بعد بشأن نشر قوات في الحديدة بعد الانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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