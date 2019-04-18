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حكومة الوفاق في طرابلس تتهم باريس بدعم حفتر وتوقف التعاون مع فرنسا

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الداخلية التي مقرها طرابلس قولها في بيان إنه سيتم وقف "أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية".    

© AFP 2019 / Mahmud Turkia

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن اليوم الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة "تمنهنت" الجوية جنوبي البلاد.

بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، السيطرة على قاعدة "تمنهت" الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد.

وقالت عملية "بركان الغضب"، لحكومة الوفاق، إن "قوة حماية الجنوب التابعة لمنطقة سبها العسكرية تطارد فلول عصابات المتمرد في قاعدة تمنهنت العسكرية".

وتابعت: أن" قوة حماية الجنوب تسيطر على 15 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الانقلابي المتمرد في قاعدة تمنهنت العسكرية".

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