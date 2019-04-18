فيسبوك يطور مساعدًا صوتيًا لمنافسة أمازون وأبل

كشف تقرير لوكالة رويترز أن فيس بوك يطور مساعدا صوتيا لمنافسة أليكسا التابع لأمازون وسيرى التابع لأبل، إذ قال المتحدث الرسمى باسم الشركة أمس الأربعاء: "نحن نعمل على تطوير مساعد الذكاء الاصطناعى وتقنيات الصوت، التى قد تعمل عبر عائلتنا من منتجات الواقع الافتراضى والمعزز AR / VR بما فى ذلك Portal و Oculus والمنتجات المستقبلية".

ووفقًا لشبكة CNBC، قام فريق الواقع الافتراضى المعزز على الشبكة الاجتماعية بقيادة Ira Snyder بتطوير مساعد صوتى يعمل بالذكاء الاصطناعى منذ عام 2018، وقد بدأ الفريق حتى فى الاتصال ببائعى السماعات الذكية، ويفترض عقد شراكات لتطوير أجهزة تعمل بواسطة المساعد الجديد.

جدير بالذكر يتمتع موقع فيس بوك بخبرة سابقة فى تطوير مساعدين ذكاء اصطناعى، لكن لا أحد منهم يمكنه منافسة أليكسا وسيرى، كما أطلق فيس بوك مساعد M لـماسنجر فى عام 2015، والذى استبعده فى نهاية المطاف خلال العام الماضى.