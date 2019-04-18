"واتس آب" يقدم ميزة جديدة إلى مستخدميها

منذ إطلاقها العام الماضي، أصبحت الملصقات واحدة من أكثر الميزات شعبية في تطبيق واتساب WhatsApp، والآن قامت واتساب بإضفاء لمسة حيوية على ملصقات، حيث قامت بإضافة ملصقات متحركة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، تم اكتشاف الميزة الجديدة بواسطة موقع WABetaInfo، ومن الواضح أنها تقوم باختبار الميزة ولم يعرف حتى الآن متى تخطط واتساب لإتاحتها بشكل رسمي في التطبيق.

وقال موقع WABetaInfo: "يسعدنا أن نعلن أن تطبيق واتساب يعمل بالتأكيد على ملصقات متحركة".

وذكر المصدر أنه سيتم إضافة الملصقات المتحركة الجديدة في حزم الملصقات جنبا إلى جنب مع الخيارات الثابتة.

الملصقات الجديدة تشبه إلى حد ما صور GIF ، إلا أن هناك فرقا رئيسيا، وأوضح موقع WABetaInfo ذلك بأن الملصقات الجديدة تظل دائمًا متحركة على عكس صور GIF التي تتحرك لبضعة ثوان ثم تتوقف.