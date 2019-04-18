افتتاح أول فرع للمصرف العراقي للتجارة خارج البلاد في السعودية (صور)

بغداد — سبوتنيك. وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه "فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية وهو أول فرع للمصرف في المملكة، وسنقوم بنشر تفاصيل أكثر في بيان بعد قليل".

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، جلسة مشاورات، تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأكد العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي، على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.