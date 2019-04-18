بغداد — سبوتنيك. وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه "فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية وهو أول فرع للمصرف في المملكة، وسنقوم بنشر تفاصيل أكثر في بيان بعد قليل".
وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، جلسة مشاورات، تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وأكد العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي، على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أول فرع للمصرف العراقي للتجارة خارج البلاد في السعودية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.