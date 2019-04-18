- 1/2
- 2/2
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأضاف: "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب سيعرض أمن القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، ويجعل الجيش الأمريكي قوة إرهابية محتلة لن تتمتع بالأمن في أي مكان بالعالم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اعترافه، بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967.
وبدأت قوات الجیش الإیراني، استعراضا عسكریا مهیبا، صباح اليوم الخميس، بجنوب العاصمة طهران بمناسبة یوم الجیش، بحضور الرئيس حسن روحاني وعدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يعلن صعود الجولان قريبا وطرد إسرائيل منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.