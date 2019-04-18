ووفقا لما أعلنه الأمن العام، اليوم الخميس، تباشر شرطة المنطقة الإجراءات النظامية في ذلك، بحسب صحيفة "سبق".
وأثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب عارمة، بعدما ظهرت فيه مشاجرة بين شابين من جهة، وامرأة ومسن من جهة أخرى.
يقول مدونون سعوديون إن المشاجرة وقعت على طريق الملك عبد العزيز في مدينة جدة، ظهر اليوم الأربعاء، وأن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن، مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.
ويظهر في الفيديو بالفعل شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل، قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.
وانتقد عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع "تويتر" قيام الشابين بالتشاجر مع امرأة ورجل كبير في السن، في مكان عام، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السعودية تقبض على شابين ظهرا في فيديو أثار "غضبا شديدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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