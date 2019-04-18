القوات_البرية تعلن عن 124 وظيفة شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، اليوم الخميس، عن توفر 124 من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم الموظفين العام في عدد من المناطق، مخصصة للرجال.

وقالت «القيادة»، عبر موقع وزارة الدفاع، إنّ التقديم على هذه الوظائف يكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ، بدءًا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس (20 شعبان 1440 هـ).

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وكان مستشفى قوى الأمن بالرياض، قد أعلن أمس الأربعاء، عن توافر وظيفة شاغرة بمسمى ممثل علاقات المرضى لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك للرجال والنساء.

وحدّد المستشفى الشروط اللازم توافرها، وهي أن يكون المتقدم/ (المتقدمة) سعودي/ (سعودية) الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو الصحية (لا يشترط الخبرة)، أو دبلوم في أي من التخصصات الإدارية أو الصحية مع خبرة سنتين في نفس المجال.