حفل تامر حسني بالرياض يشهد ابتكارا يطبق لأول مرة بالمملكة

الخليج - محمد المليص

يشهد حفل الفنان تامر حسني الذي تحتضنه مدينة الرياض اليوم (الخميس)، تطبيق تقنية جديدة لأول مرة بالمملكة، وهي تقنية قياس حماس الجماهير بالحفل، والتي تعمل معتمدة على حساسات سوف يتم توزيعها بأماكن الجماهير، تقيس صيحاتهم وغناءهم وتصفيقهم ومدى تجاوبهم مع الفنان.

ويقول محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل تامر حسني، والذي يقام بمنتجع درة الرياض”، أن تلك التقنية تطبق لأول مرة بالمملكة، وهي تعتمد على حماس الجماهير وتقيس تفاعلهم، وتجاوبهم مع الفنان على المسرح، ويتوقع حسنين أن يتم تطبيق تلك التقنية في العديد من الحفلات بعد الآن، حيث يتم بناء عليها التعرف على رضا الجمهور وعلاقته بمطربه المفضل.