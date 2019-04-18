المملكة و #العراق تؤكدان على العلاقات التاريخية والدينية بين البلدين

الخليج - واس

صدر اليوم بيان صحفي بمناسبة زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العراقية إلى المملكة العربية السعودية فيما يلي نصه:

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي لزيارة المملكة.

وانطلاقاً من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وترسيخاً للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع، واستثماراً للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد قام بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 – 13/ 8/ 1440هـ.

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وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور عادل عبدالمهدي جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ورئيس الوزراء العراقي على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.

كما التقى ورئيس وزراء جمهورية العراق بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.